Maiolati, trasporto scolastico: ecco cosa cambierà | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – In vista della riaperture delle attività didattiche, l’Amministrazione comunale, in particolare l’Assessorato alla Pubblica istruzione, ha predisposto un nuovo regolamento per il trasporto scolastico. L’obiettivo è quello di regolare la permanenza degli alunni nei plessi scolastici, prima dell’inizio, ogni mattina, delle lezioni, per evitare il più possibile gli assembramenti, come nelle situazioni del pre-scuola. L’ingresso all’edificio scolastico dovrà avvenire al massimo nei 10 minuti antecedenti il suono della campanella, pertanto il trasporto dovrà essere effettuato con un unico giro dei pulmini, con una conseguente riduzione degli utenti trasportati. Sempre per le misure anti-Covid e di distanziamento sociale, infatti, dovrà essere ridotto il numero di posti presenti all’interno dei pulmini scolastici.

Per richiedere il servizio si deve presentare una domanda, scaricabile dal sito internet del Comune.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia “Rodari”, possono presentare domanda tutti gli iscritti, residenti nel Comune indipendentemente dalla distanza della propria abitazione dal plesso scolastico; per la scuola primaria “Martin Luther King” e la secondaria di primo grado “Gaspare Spontini” possono presentare domanda solo gli iscritti residenti che abitino in un raggio di oltre 800 metri dal plesso scolastico, secondo lo stradario predisposto, appunto, dall’Ufficio tecnico. Sarà assicurato il trasporto per i residenti a Maiolati Spontini capoluogo, Scisciano e Scorcelletti in quanto zone più lontane dalla scuola. Per quanto riguarda i non residenti, le domande di trasporto verranno valutate solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti. Se le domande presentate dai residenti saranno in numero superiore rispetto ai posti disponibili nei pulmini, sia per la scuola dell’Infanzia che per la Primaria e Secondaria, saranno accolte le domande di coloro che risiedono più lontano rispetto al plesso scolastico e qualora le domande siano ancora eccedenti rispetto ai posti disponibili saranno accolte le domande pervenute per prime al protocollo comunale.

Intanto, per quanto riguarda il bonus previsto dal Governo per i centri estivi, è stato pubblicato sul sito del Comune il bando per l’assegnazione di contributi alle famiglie. La somma complessivamente a disposizione per Maiolati Spontini è di 15.600 euro. Il contributo per ogni bambino, ad integrazione delle rette, sarà di 200 euro.

Possono fare domande le famiglie residenti nel Comune i cui figli, di età compresa fra i 3 e i 14 anni, hanno frequentato uno dei centri estivi autorizzati in base alle disposizioni contenute nel DPCM dell’11 giugno scorso. Il contributo non verrà erogato a chi ha usufruito del bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia erogati dall’INPS.

Le domande vanno presentate al comune di Maiolati Spontini entro il 10 settembre.