Rientra dalla Grecia, è positivo: quarto caso a Fabriano | Password Magazine

FABRIANO – Nuovo contagio registrato a Fabriano, si tratta di una persona di ritorno da una vacanza in Grecia. Lo fa sapere il sindaco Gabriele Santarelli che tiene informati i cittadini sui canali istituzionali:

«La campagna di tamponi che coinvolge chi sta rientrando da vacanze nei paesi considerati a rischio, Grecia, Malta, Croazia e Spagna, ha fatto registrare il quarto caso di positività – fa sapere il Primo cittadino -Ricordiamo che è obbligatorio sottoporsi a tampone nel momento in cui si rientra da questi paesi».

Nella Marche, secondo i dati forniti dal Gores, attualmente ci sono 13 persone ricoverate in reparti non intensivi (8 all’ospedale Marche Nord di Pesaro e 5 a Torrette), in terapia intensiva solo 1 a Marche Nord.