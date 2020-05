Maiolati, truffa dei buoni alimentari. Il Comune: «Segnalate a forze dell’ordine»

MAIOLATI SPONTINI – Si presentano alla porta o chiamano al telefono fingendosi operatori del Comune incaricati alla distribuzione di mascherine o buoni alimentari a domicilio ma è una truffa. Lo fa sapere il comune di Maiolati Spontini dopo aver ricevuto da parte dei cittadini diverse segnalazioni. «Attenzione alle truffe – è l’avviso diffuso dal Comune – al momento non sono in corso distribuzioni a domicilio di buoni alimentari o altro. La consegna delle mascherine è terminata». E aggiunge: «Chiunque ricevesse telefonate sulla consegna di buoni spesa deve avvisare le forze dell’ordine e comunque non tenerne conto». Durante l’emergenza, sono stati diversi i casi di truffa segnalati in Vallesina: da chi si fingeva volontario della Croce Rossa locale o della Protezione civile, a chi chiedeva denaro per opere di solidarietà o voleva introdursi nelle abitazioni con la scusa di «effettuare un tampone gratis».