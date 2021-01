Mamma e bebè colpiti dal covid: «É stato terribile ma ce l'abbiamo fatta» | Password Magazine

FABRIANO – «Il covid è davvero terribile, abbiamo rischiato molto ma ce l’abbiamo fatta». Sono le parole di una giovane mamma di Fabriano, Monica Mancini, dipendente in una RSA, che ieri sul suo profilo social ha voluto raccontare il calvario vissuto insieme al suo piccolino di soli 6 mesi. Entrambi hanno avuto il virus e, dopo giorni difficili, sono tornati a casa dal papà.

«Sia io che il mio compagno abbiamo contratto il covid, probabilmente per il mio lavoro in RSA» spiega la donna. I coniugi, chiusi in casa, avevano i sintomi ma le loro condizioni non erano gravi.

«Abbiamo scartato i regali, abbiamo mangiato, anche se poco per l’assenza del gusto – continua la donna -. Ma la notte del 25 dicembre all’improvviso tutto cambia. Nicolò respira male, piange, lo prendo in braccio ma sta male, da mamma ne sono sicura. Chiamo la guardia medica, mi rispondono che non hanno DPI e quindi mi rivolgo al 118».

Arrivano i sanitari, «due persone straordinarie per fortuna, a cui sarò eternamente grata».

A questo punto Monica e il suo piccolo vengono trasportati al Pronto soccorso del Carlo Urbani di Jesi: «Ci sono altri malati Covid, tante urla – ricorda la giovane mamma – . Mi ritrovo da sola con Nicolò in braccio ormai da un po’, mi portano una barella dove appoggiarmi, aspetto. Arriva la pediatra che inizia a parlare di ospedale di eccellenza in Ancona e saturazione ballerina mentre Nicolò si dispera». Passano le 3 di notte, la donna pensa addirittura di andarsene perché il piccolo si stava agitando troppo. Difficile anche andare in bagno: «C’è n’è solo uno per i malati covid e sono costretta a lasciare mio figlio a un’infermiera, non posso portarlo lì dentro».

Poi finalmente arriva l’ambulanza che, a tutta velocità, porta mamma e piccino ad Ancona: «Tra sbalzi, il peso di Nicolò sopra di me e il Covid mi sento male, non respiro. Un operatore mi chiede se voglio l’ossigeno ma io riesco solo a passargli mio figlio prima di vomitare. Vedo nei suoi occhi la paura e poi il sollievo quando verifica che in realtà non era nulla di preoccupante e quindi può ripassarmi subito il bambino».