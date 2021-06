MetaBarMetàNo, al via la caffetteria e punto ristoro | Password Magazine

Info-promo

JESI – MetabarMetàNo. La nuova stazione metano, avviata dagli imprenditori Paolo e Massimo Mariani in via Cartiere Vecchie, si arricchisce di caffetteria e punto ristoro grazie alla gestione di Stefania Belardinelli e Marco Pergolini. Dalle colazioni ai pranzi passando per gli aperitivi, l’occasione è sempre buona – e golosamente invitante – per fare un salto al MetabarMetàNo.

Brioche fresche e traboccanti di farcitura abbinate all’arte del cappuccino, che si può richiedere anche decorato, sono un ottimo richiamo per chi vuol iniziare la giornata in modo positivo. «Sono famosi anche i nostri panini – spiega Stefania -, classici ma anche con gusti particolari: da provare quello al ragù di carne o alla carbonara. Per chi ama il pesce, c’è il panino con la tartare di tonno».

Per chi vuole provare gusti esotici, c’è il poke bowl, un piatto a base di riso bianco, con tonno, soia e verdure, mentre chi ama la cucina tipica locale non può non lasciarsi tentare dalla cresciola di polenta o dalla porchetta. Possibile anche l’asporto grazie a una convenzione con Flyfood.

Per gli aperitivi, sempre con stuzzicheria abbondante, presto sarà allestita un’area giardino per potersi godere un momento di relax. «Abbiamo ideato anche l’aperitivo d’asporto – aggiunge Stefania -. Il box (costo 20 euro) si chiama Bevilo dove vuoi e comprende una bottiglia di vino, due calici di vetro e cibo».

E il caffè? Anche questo vi stupirà: un caffè biologico della Saccaria, in pieno stile green come l’impianto Metano. Da gustare magari con fetta di torta o crostata rigorosamente fatte in casa.

Il MetàBarMetàNo lo riconosci anche per i murales decorativi di Technicalz che fanno dell’edificio un’opera d’arte.

META’BARMETA’NO

Via Cartiere Vecchie, 19

Jesi

Pagina Facebook: MetàBarMetàNo