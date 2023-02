Droga e alcol, controlli dei carabinieri nel week end: un arresto e una denuncia - Password Magazine

JESI – Un arresto e una denuncia: è il bilancio delle attività di controllo svolte nel fine settimana dalla Compagnia dei Carabinieri di Jesi, agli ordini del comandante Cap. Elpidio Balsamo.

Lo scorso venerdì, i Carabinieri della Stazione di Sfaffolo hanno proceduto all’arresto di un 32enne, sorpreso con complessivi 218,5 gr. circa di cocaina.

Erano da poco passate le 17.30 quando l’uomo è stato intercettato e controllato nell’area industriale di San Paolo di Jesi. Il suo atteggiamento ha sin da subito attirato l’attenzione dei militari che hanno, così, deciso di approfondire il controllo sottoponendolo a perquisizione personale. Quindi il rinvenimento di un sacchetto in cellophane contenente 218 grammi cocaina e di un bilancino elettronico di precisione, sistemati nella tasca interna del giubbotto indossato, e di ulteriori grammi 0,50 della stessa sostanza, occultata negli slip. Nel corso della mattinata odierna, il Giudice di Ancona ha convalidato l’arresto ed applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Alle prime ore di domenica, invece, a Jesi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso un 58enne alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica provocato dall’abuso di alcolici. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà ed ha subito il ritiro della patente di guida per la conseguente sospensione.