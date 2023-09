Moie: 7° Raduno Auto D’Epoca Plurimarca - Password Magazine

MOIE – Oggi a Moie c’è il 7° raduno Auto d’epoca plurimarca promosso dall’Autofficina Paoloni di Moie. Nel 1976 Giuseppe Paoloni aprì la sua attività, facendo della sua passione per la meccanica un lavoro. Oggi Paoloni viene aiutato dai suoi figli Stefano e Lorenzo, che preparano anche le auto da corsa per varie discipline, restaurano vetture storiche; oltre a elaborare i modelli per i clienti. Giuseppe Paoloni unitamente ai suoi figli per il 47esimo anno di attività organizzano un raduno aperto a tutti i modelli di auto.

Alle ore 8 l’appuntamento presso l’Officina Paoloni viale Leonardo da Vinci n. 5 a Moie, dalle ore 10:00 alle 10:30 aperitivo offerto dall’autofficina moiarola. Successivamente è previsto il giro turistico per le colline circostanti, ed infine alle ore 13 ci sarà il pranzo presso la sede dell’Autofficina. Per questa edizione sarà presente anche l’Autoclub Luigi Fagioli di Osimo. L’evento è stato apprezzato sin dalla sua prima edizione, dove gli appassionati e semplici curiosi hanno potuto vedere le numerose auto esposte.