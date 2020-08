Moie, agricoltori derubati: ladri rubano attrezzi dagli orti | Password Magazine

MOIE – Ladri in azione a Moie, nella notte tra domenica e lunedì. Ignoti criminali si sono introdotti nelle proprietà di alcuni agricoltori, in zona vecchio rotone. Presi di mira gli appezzamenti coltivati e confinanti l’uno con l’altro, ciascuno delimitato da una recinzione: i ladri hanno tagliato le reti e sono passati da un terreno all’altro, facendo razzia di attrezzature e di ogni altro oggetto ritenuto di valore trovato nelle casette e nei ripostigli usati come deposito. Poi con un furgone hanno oltrepassato un cancello e hanno caricato tutto il bottino asportato, del valore di diverse migliaia di euro. Hanno rubato tagliaerba, motozappe ma anche biciclette e tutto quanto ritenuto vendibile. Indignati e intimoriti i proprietari che ora dovranno fare anche i conti con i danni subiti. Il furto è stato denunciato ai carabinieri per le indagini.