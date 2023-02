Moie, arriva la festa di Carnevale organizzata dagli scout. - Password Magazine

MOIE- Martedì Grasso all’insegna del divertimento per i più piccoli con la Festa di Carnevale di martedi 21 febbraio nei locali sottostanti la chiesa Cristo Redentore.

Ad organizzare l’evento, dopo il successo della festa di Natale di dicembre organizzata sempre sotto la chiesa nuova, è il fuoco Stelle sulla Terra, del Gruppo Scout Matteo Mazzanti di Moie, che animerà la festa con giochi, balli di gruppo e truccabimbi.

E’ inoltre prevista una abbondante merenda a buffet, con specialità carnevalizie e non.

Per i bambini al di sotto dei 10 anni, gli scout chiedono che sia accompagnatore in modo da divertirsi insieme.

Il ricavato dell’evento, il cui prezzo è fissato a 6 euro a bambino che si riducono a 5 in caso di fratelli, rientra all’interno dell’attività di autofinanziamento che le ragazze stanno portando avanti in questo periodo per coprire, almeno in parte, il costo del viaggio per aderire alla Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg) 2023 che si terrà a Lisbona.

«Abbiamo organizzato questa festa di carnevale, che segue quella fatta a dicembre in occasione delle Festività natalizie, oltre che per far conoscere, anche se in piccolo, il nostro mondo scout a chi non fa parte della nostra associazione, anche e soprattutto per autofinanziarci, contando che tutto il ricavato ci possa aiutare a partecipare alla Gmg – fanno sapere gli organizzatori -. Si tratta di un evento di portata mondiale, vi partecipano giovani, associazioni, parrocchie di tutto il mondo e sarà una grande esperienza di servizio, pilastro fondamentale della nostra azione, oltre che di fede e testimonianza»

Le scout saranno a Lisbona dal 27 luglio al 7 agosto e qui svolgeranno attività di volontariato in coordinamento con le altre associazioni e con il movimento scoutistico europeo.