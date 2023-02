Gianluigi Paoletti è il nuovo amministratore unico di JesiServizi - Password Magazine

JESI – Gianluigi Paoletti è il nuovo amministratore unico di JesiServizi. Indicato dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo e nominato dall’assemblea dei soci lo scorso 8 febbraio, succede a Salvatore Pisconti nella gestione della partecipata: «La scelta di Gianluigi Paoletti è stata condivisa in sede di assemblea, al neo amministratore vanno gli auguri di buon lavoro – ha detto ieri il sindaco Fiordelmondo durante l’incontro di presentazione alla stampa -. All’orizzonte vi sono importanti sfide per la società a cui il Comune ha affidato la gestione dei rifiuti, delle farmacie comunali, del servizio di refezione scolastica e scuolabus. Un sincero ringraziamento a Salvatore Pisconti per il prezioso lavoro svolto in questi anni che hanno permesso alla JesiServizi di raggiungere egregi risultati».

Agente di commercio nel settore medico-farmaceutico e consigliere comunale di centrosinistra negli anni della costituzione di Jesiservizi (2003/2004), Paoletti è già a lavoro per raggiungere importanti obiettivi: «Tra questi, migliorare sempre più i servizi – ricorda il sindaco – e contribuire alla realizzazione di quel sistema urbano diffuso che è uno dei punti-chiave del nostro programma elettorale».

«Una nomina che mi lusinga e preoccupa allo stesso ma essere utile alla città è la motivazione principale per cui ho accettato – fa sapere Paoletti -. A preoccuparmi sono le scelte coraggiose da prendere in un’ottica di ammodernamento, ‘coraggiose’ perché viviamo in tempi non facili, in cui assistiamo a un aumento dei costi che riguarda sia lo spostamento dei mezzi che le materie prime. La sfida sarà rispondere alla necessità di guardare in proiezione e di migliorare sempre più l’azienda, mantenendo sia la qualità del servizio che le tariffe per l’utenza, considerate fra le migliori della regione».

La questione rifiuti è tra le primissime da trattare, sia in vista di una prevista partecipazione di JesiServizi alla nuova compagine che dovrebbe assumere l’incarico di gestore unico della raccolta in ambito provinciale, sia in fatto di controlli (e conseguenti sanzioni, se necessario) più puntuali ed efficaci della differenziata in città, da organizzare coinvolgendo la Polizia locale.

«La gestione dei rifiuti deve partire ‘dal basso’, è una questione che riguarda ogni singolo cittadino – aggiunge l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei –. Ci sono ancora troppi casi di rifiuti abbandonati o non differenziati correttamente. Sarà importante per l’Amministrazione comunale muoversi affinché ciascuno si comporti con maggior senso civico».