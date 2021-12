Moie, Azione Cattolica con il biscottificio Frolla per la giornata del ringraziamento | Password Magazine

MOIE- Si è tenuto oggi la giornata dell’adesione dell’Azione Cattolica parrocchiale, che come ogni anno per l’occasione ha organizzato un evento coinvolgente per la cittadinanza e con un profondo significato.

Questa volta i ragazzi dell’azione cattolica hanno presentato il progetto del biscottificio Frolla, una realtà dove quasi 20 ragazzi con disabilità lavorano in sinergia e autonomia.

Frolla nasce 4 anni fa dall’unione d’intenti di Gianluca di Lorenzo, educatore professionale e Jacopo Corona, pasticciere, i quali tramite una lunga e consolidata amicizia hanno dato il via in maniera spontanea e genuina ad un progetto che avesse come obiettivo quello di dare nuovamente dignità a ragazzi “non disabili ma con qualità diverse dalle nostre” tiene ad evidenziare Di Lorenzo.

“Proprio per questo il fine della nostra attività non è vendere i biscotti perchè fatti da questi ragazzi, ma vendere biscotti perchè sono un buon prodotto, di qualità”, continua il co-fondatore del biscottificio.

La realtà di un progetto dai tratti sicuramente complessi, si sta man mano consolidando: Frolla ha infatti 2 bar di cui uno aperto tutto l’anno a Osimo ed uno aperto nel periodo estivo nel Parco delle Rimembranze a Castelfidardo.

Con la pandemia è inoltre stato attivato il food truck nato dall’ esigenza di voler proseguire il percorso ben avviato.

Tanti sono gli attestati di stima per questa innovativa realtà di integrazione nel mondo del lavoro, tanto che nello scorso luglio Frolla ha vinto il premio “Cittadino europeo 2021” assegnato dal Parlamento Europeo.

In occasione della festa dell’adesione dell’ AC i ragazzi di Frolla hanno preparato all’interno del “Frolla Bus”, in piazza Don Minzoni davanti alla chiesa Cristo Redentore, un ottima colazione per i presenti ed hanno inoltre venduto i loro biscotti artigianali, sia prima che dopo la celebrazione religiosa delle 11:30 in occasione della Festa dell’Immacolata.