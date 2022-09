Moie, lavori terminati. Riaperti i locali sottostanti la Chiesa Cristo Redentore - Password Magazine

MOIE- Giornata di festa ieri (1 settembre) per la Parrocchia Santa Maria di Moie: dopo quattro anni si è giunti finalmente alla tanto attesa riapertura dei locali sottostanti la Chiesa Cristo Redentore.

All’inaugurazione della nuova struttura hanno partecipato le principali autorità religiose e civili. Presenti infatti, il Sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli, il Vice Sindaco Mario Pastori e l’Assessore ai Servizi Sociali Beatrice Testadiferro, il Parroco di Moie- Maiolati e Scisciano Don Igor Fragonese e il Vescovo di Jesi Monsignore Gerardo Ronconi.

L’intervento, inizialmente avviato per una generale messa in sicurezza dei locali sottostanti la Chiesa, ha poi finito per prevedere anche una messa in sicurezza della Chiesa, essendo venuta alla luce la non idoneità di alcune strutture che sostenevano la navata.

I locali, dove nel 1988 fu inaugurato l’Oratorio Don Bosco, e dove oggi sorgono le sedi delle attività della varie associazioni parrocchiali ha comportato una rimodulazione degli spazi, l’istallazione di porte scorrevoli insonorizzate per la separazione di alcuni ambienti oltre che una generale messa a norma e adeguamento ai più alti criteri di sicurezza.

Complessivamente l’intervento ha portato ad una spesa di circa 350.000.00 euro, di cui il 70% interamente colpiti dall’8 per mille.

«Senza un luogo come questo, alla nostra comunità mancava qualcosa. Era come una casa in cui mancava il soggiorno, il luogo dove più di tutti si fa famiglia». Cosi il Parroco Don Igor Fragonese, commenta la nuova riapertura. «Mi è capitato più volte che giovani e meno giovani mi chiedessero quando avremmo riaperto e io puntualmente rispondevo loro “arriverà il momento”. Ecco. Il momento è arrivato, il momento di essere a tutti gli effetti una famiglia».

Usa la similitudine con una padella appena comprata, Don Igor, per affermare che «come la padella sia effettivamente efficiente solo con del buon cibo dentro, cosi i locali sono funzionali se sfruttati ma non come singoli ne esclusivamente come membri di alcune associazioni, ma come figli della famiglia parrocchiale».

Anche per Tiziano Consoli, la nuova struttura è «un buon contenitore che deve essere riempito di contenuti.

La comunità, da quando questa parrocchia è stata fondata è cresciuta notevolmente, accanto ad essa si è avuta un importante sviluppo di valori morali, che dobbiamo sempre continuare a proteggere, custodire ed incrementare».

Porta un piccolo saluto anche il Vescovo Gerardo Ronconi che spiega come «la diocesi ogni anno fa interventi di questo tipo, sono stati fatti interventi straordinari in occasione del terremoto sulle 10 chiese in pericolo dopo il Sisma. La riapertura di questi locali è fondamentale perché attorno alla figura del parroco, ci deve essere amore e uno spiccato giro di relazioni».

Il Vescovo ha inoltre raccomandato una attenzione particolare verso i più giovani, di essere una comunità parrocchiale che cammini in armonia ed abbia a cuore l’evangelizzazione affinché gli ambienti rinnovati siano densi di incontri e di proposte.