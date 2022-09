Moie, pianta cade per il forte vento. Circolazione interrotta. - Password Magazine

MOIE- Continuano incessanti i danni e i disagi causati dal maltempo. Poco fa a Moie una pianta si è sradicata a causa del forte vento cadendo lungo via Clementina sud all’altezza del cimitero.

Fortunatamente in quel momento la strada non era trafficata e non ci sono stati feriti.

Il traffico ora è stato deviato e in un tratto, dal cimitero allo svincolo per Montecarotto, è stata interrotta la circolazione. Sul posto sono giunti polizia locale e protezione civile per la messa in sicurezza dell’area e per la gestione del traffico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO