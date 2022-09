Raffiche di vento, cade un albero sul viale della Vittoria. «Non muovetevi di casa» - Password Magazine

JEIS – I vigili dl fuoco sono intervenuti alle ore 12.30 circa in Viale della Vittoria per rimuovere un albero di grosse dimensioni caduto sulla pubblica via. La caduta ha interessato due autovetture che stavano transitando in quel momento ma per fortuna non ci sono feriti. La squadra di Jesi sta provvedendo alla rimozione dell’albero ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto i Sanitari del 118 e la Polizia Locale e i carabinieri.

Il Comune di Jesi invita a non uscire di casa: «Le raffiche di vento in corso, che la Protezione Civile Regionale prevede possano superare i 100 km orari, stanno creando enormi disagi e danni, come la caduta di un grande albero in Viale della Vittoria, strada che risulta attualmente bloccata.