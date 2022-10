Monsano, due incidenti auto-moto in due giorni: uno mortale - Password Magazine

MONSANO – Scontro tra auto e moto questa mattina sulla Sp76, alla rotatoria del Toys Center per via Barchetta,

É successo alle 10 circa. Due i feriti soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi: si tratta di una coppia di marito e moglie, entrambi 45enni, che viaggiavano in sella alla moto. I due sono stati trasportati all’ospedale Carlo Urbani per accertamenti con un codice di media gravità. Sul posto le forze dell’ordine per la gestione del traffico e i rilievi dell’incidente.

Fatele invece l’incidente avvenuto ieri pomeriggio poco più avanti sulla stessa arteria stradale a Monsano, di fronte al distributore Q8, in direzione Chiaravalle. Coinvolte sempre un’auto e una moto, per cause ancora in corso di accertamento: a perdere la vita il centauro, un 75enne di Mondolfo.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, entrambi i veicoli stavano procedendo nella stessa direzione, l’auto stava svoltando per entrare in via Cassolo proprio mentre arrivava il centauro. Il centauro è stato catapultato a terra, non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi immediati.