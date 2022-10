Inaugurata “Mappe di luoghi impossibili”, la mostra antologica di Ennio Tamburi - Password Magazine

JESI – Inaugurata “Mappe di luoghi impossibili”, la mostra antologica di Ennio Tamburi (Jesi, 1936 – Roma 2018) presso Palazzo Bisaccioni, a cura di Roberto Lacarbonara e con il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi.

«È una mostra molto sentita, mi viene da parlare a bassa voce, sento un intimismo in questo tipo di poetica – afferma Sara Tassi, Vicepresidente Fondazione Carisj – Ieri vedendo la mostra in anteprima ho pensato che i grandi sono capaci di aprire dei mondi, ho avuto la percezione di essere di fronte a qualcosa che mi ha ricordato la filosofia: i primi grandi filosofi in realtà erano cosmografi, il primo grande filosofo che crea una mappa è stato Anassimandro, che parla dell’apeiron, il principio dell’infinito, e io guardano queste immagini ho rivisto questo principio, questa ricerca che parte da un punto e si espande all’infinito. Una ricerca di senso che diventa ricerca di tutti e risposta».

La mostra, la prima dopo la scomparsa dell’artista avvenuta nel 2018, ospita opere di Tamburi che vanno dal 1993 al 2012, politicci realizzati con preziose carte artigianali tibetane, giapponesi, indiane e nepalesi, dipinte o lasciate al naturale in modo da rivelare la trama, come se fossero pagine.La scelta di utilizzare la carta senza supporti o cornici risponde all’esigenza di non intrappolare pratiche pittoriche, una scrittura non compiuta e interminabile. Spiega il curatore della mostra Roberto Lacarbonara: «Torniamo a Jesi perché è un ritorno a casa anche per Ennio, che nasce all’interno di un contesto stimolante dal punto di vista artistico, centrale la figura dello zio, Orfeo Tamburi. La specificità del linguaggio di Ennio matura dopo la seconda guerra mondiale, comincia ad intraprendere un viaggio continuo e costante, sia europeo, Svizzera, Germania, sia estero con la scoperta dell’Asia, Giappone e Birmania in particolare: da lì non viene solo l’acquisto di materiali importanti, ma l’idea di lavorare e produrre carte che sono uno scrigno prezioso per un artista che nella carta vede già un paesaggio. Noi abbiamo voluto riprendere questo viaggio, ripercorrendo mappe di luoghi impossibili, titolo che è tratto da uno dei tanti versi di Ennio. Ringrazio Mirko e Vanessa Tamburi, i due figli di Ennio che ci hanno prestato i lavori, ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi che ci ospita e ringrazio Musadoc che ha coordinato l’intero progetto». Come illustra il curatore, i luoghi di Ennio Tamburi sono da intendere come “campo”, un campo di battaglia con puntini schierati pronti a colpire, o campo energetico, con i puntini radunati come fossero in fogli sciolti. “Mappe di luoghi impossibili” sarà visitabile con ingresso libero dal 14 ottobre 2022 fino al 31 gennaio 2023 presso le sale museali di Palazzo Bisaccioni.

A cura di Chiara Petrucci