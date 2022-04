Monte San Vito, gruppo di cinghiali in frazione Le Cozze | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Cinghiali in frazione Le Cozze, di Monte San Vito. Ne dà l’avviso il sindaco Thomas Cillo che si è già rivolto alle autorità competenti per segnalare l’episodio.

«A seguito della presenza di alcuni cinghiali in frazione Le Cozze comunico di aver provveduto ad inoltrare formale segnalazione alla Polizia Provinciale per quanto di competenza – comunica sulla sua pagina ufficiale -. Nei giorni scorsi, sempre su analoga segnalazione, gli stessi sono intervenuti nella zona del centro storico sempre per la presenza di un gruppo di cinghiali. Nonostante l’animale tenda ad allontanarsi alla presenza di persone, si consiglia di fare attenzione con i cani, in particolare nelle prime ore serali».