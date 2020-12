Fontana leonesse, pronto il comitato referendario contro lo spostamento | Password Magazine

JESI – Fontana delle leonesse, il comitato referendario è pronto.

Lo annuncia Piazzalibera, il comitato spontaneo di cittadini di Jesi contrari allo spostamento della fontana dei leoni da Piazza Federico II a Piazza della Repubblica e favorevole alla donazione dell’eredità di Cassio Morosetti in beneficenza alle onlus indicate nel lascito.

«Siamo lieti di comunicarvi che dopo alcuni giorni di lavoro siamo riusciti a completare la lista dei 10 proponenti del quesito referendario. Ecco i nomi: Roberto Vecci, Gabriella Cantarini, Andrea Pieralisi, Stefania Loreti, Giampiero Carducci, Antonella Nicoletti, Andrea Antolini, Stefano Bornigia, Claudia Lancioni, Marco Giampaoletti».

Agli esponenti di PD e Jesi in Comune, i due gruppi politici che si sono attivati per primi contro lo spostamento della fontana in piazza della Repubblica proponendo il referendum consultivo, respinto dalla maggioranza, si uniscono attivamente alla causa dunque anche la consigliera comunale del M5S Claudia Lancioni e Marco Giampaoletti del Gruppo Misto.

«Pensiamo che questi nomi siano in grado di dare un ampio respiro alla proposta – fa sapere PiazzaLibera – infatti rappresentano comitati, associazioni, partiti e liste civiche della più varia estrazione, per ribadire ancora una volta che la città è di tutte e tutti, e che la scelta di accettare la proposta di Morosetti va condivisa con tutte le jesine e tutti gli jesini.