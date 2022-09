Museo Spontini, al via i lavori per la realizzazione del percorso di accesso al giardino retrostante - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI Sono iniziati da qualche giorno i lavori di ristrutturazione del fabbricato adiacente al Museo Spontini finalizzati alla realizzazione di un percorso di accesso al giardino retrostante, in modo da rendere tale spazio esterno fruibile a tutta la cittadinanza. L’opera, inserita nel programma triennale delle opere pubbliche, è stata finanziata con fondi comunali per un importo complessivo di 160 mila euro. I lavori riguarderanno, appunto, la sistemazione dell’edificio adiacente al Museo, con la creazione di un passaggio che porterà all’area verde, di circa 200 metri quadrati, retrostante la Casa Museo di Spontini. Il nuovo ambiente avrà una copertura con travi di legno mentre nelle due pareti di testa saranno utilizzati acciaio e vetro.

«Il giardino – sottolinea il sindaco Tiziano Consoli – potrà così diventare per la prima volta un luogo accessibile a tutti, dopo essere stato utilizzato come spazio esterno a servizio della scuola materna, ormai chiusa da oltre vent’anni. Oltre all’accesso al giardino del Museo Spontini, va sottolineato che l’intervento opera il recupero di un manufatto in grave stato di degrado, riqualificando la cortina di borgo la via di accesso al centro urbano».

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Mario Pastori spiega inoltre come «l’intenzione dell’Amministrazione sia quella di utilizzare il giardino come luogo per attività culturali e ricreative. Si prefigura, quindi, come un intervento di rigenerazione urbana e si inquadra nelle azioni della Giunta volte a valorizzare i luoghi spontiniani e il borgo storico. Anche quest’opera fa parte delle iniziative programmate per celebrare il 250esimo anniversario della nascita di Gaspare Spontini che cade nel 2024».

Il progetto è stato elaborato dallo Studio BRAU Battistelli Roccheggiani Architetti. La fine dei lavori è prevista nel prossimo febbraio.