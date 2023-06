Fondazione Pace e Bene Onlus dona materiale sanitario alla Croce Verde di Jesi - Password Magazine

JESI – Opera di bene nei confronti della Pubblica Assistenza “Croce Verde” di Jesi: generosa donazione da parte della Fondazione Pace e Bene Onlus di Montelupone.



Per molti settori la pandemia è come se fosse un brutto ricordo o un incubo da cui ci si è svegliati ormai da un po’. Ma non per tutti è andata così e non tutti i settori si sono comportati allo stesso modo dal punto di vista degli obblighi dei presidi sanitari. Ciò ha riguardato, e riguarda tutt’ora, chi lavora nelle strutture sanitarie in cui l’obbligo delle mascherine è infatti ancora vigente e lo sarà fino al 31 dicembre di questo anno. Motivo per cui, quando la donazione è arrivata, l’Associazione ne è stata veramente felice.

La Fondazione Pace e Bene Onlus ha donato circa 15.000 mascherine chirurgiche, confezioni di gel per le mani e camici di protezione. I materiali donati saranno utilizzati dai soccorritori della Croce Verde sia nelle attività di primo soccorso ed emergenza, sia durante i servizi secondari di trasporto sanitario. «Tutto il Consiglio Direttivo e tutta l’Associazione sentitamente ringraziano la Fondazione per il gesto dimostrato – commenta Maria Sas, Responsabile comunicazioni e direzione social del consiglio direttivo – per il suo operato nell’aiutare e sostenere le associazioni del territorio».



La Fondazione Pace e bene nasce dalla volontà del Maestro Corrado Lazzarini, ex CT della nazionale italiana di Kung Fu, ed ha come scopo quello di aiutare in modo concreto gli enti no profit del territorio attraverso progetti di carattere ecologico e socio-assistenziale. Grazie a grandi partner nazionali e internazionali quali Gima, Vivisol, ESI e Medseven, viene fornito alla fondazione tutto il materiale sanitario necessario per realizzare costanti distribuzioni presso le associazioni marchigiane, «visto l’ottimo riscontro dell’iniziativa, abbiamo deciso di ampliare il numero di beneficiari e abbiamo scelto la Croce Verde di Jesi, tra le varie associazioni di pubblica assistenza, per la loro serietà e professionalità che caratterizza i loro volontari – commenta Cecilia Grassetti, segretario operativo della Fondazione – qualunque associazione residente all’interno della Regione Marche può presentare richiesta presso la segreteria del nostro ente e beneficiare, se idonee, delle future iniziative. Inoltre, qualora voleste conoscere meglio la nostra realtà, questa domenica 4 giugno apriremo le porte della nostra sede sociale all’interno della quale stiamo creando un bosco da zero e creando una meravigliosa fattoria didattica, nei suoi 15 ettari».



Per rimanere aggiornati sulle attività della Fondazione Pace e Bene Onlus, potete seguirli sulla loro pagina Facebook: https://www.facebook.com/fondazionepaceebeneonlus; direttamente sul loro sito: https://www.fondazionepaceebene.com/, o telefonando allo 0733/499264.