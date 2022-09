Elpidio Balsamo è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Jesi - Password Magazine

JESI – Cambio al vertice all’interno della Compagna Carabinieri di Jesi. Dal 5 settembre il Capitano Elpidio Balsamo subentra al comandante uscente Magg. Simone Vergari che andrà invece a Roma, presso il comando della Sezione operativa centrale del Reparto operativo Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

Il Capitano Balsamo, 48 anni, originario della provincia di Brindisi, giunge a Jesi dopo aver guidato dal 2017 la Compagnia di Fossano (Cuneo), nel suo 29esimo anno di carriera militare.

«Dopo 4 anni e 4 mesi nuovo incarico lascio il Comando della Compagna di Jesi nelle buoni mani del Capitano Elpidio Balsamo – fa sapere il Magg. Vergari -. La pandemia ha segnato profondamente gli ultimi anni di lavoro, siamo stati tutti messi a dura prova ma ce l’abbiamo fatto e il bilancio dell’attività svolta è positivo. Durante il lockdown e nei mesi successivi abbiamo riscontrato da parte dei cittadini tanta educazione civica e grande rispetto per l’Arma. Anche in periodi di emergenza sanitaria, abbiamo continuato a svolgere i servizi preventivi sul territorio, riuscendo a restituire un po’ di serenità in luoghi come il Parco del Vallato, ad esempio, e dando impulso alle attività contro i furti in abitazioni, abbattuti del 40%. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno affiancato durante questi anni, il Comando provinciale e le istituzioni».

«Spero di riuscire ad eguagliare l’operato di chi mi precede – dichiara il Cap. Balsamo -. Avrò modo di instaurare un rapporto con la città, di abbattere ogni forma di ostacolo: la priorità sarà far sentire al cittadino vicinanza e controllo del territorio, perché noi militari siamo servi del cittadino, a disposizione. E mi sento di dire che la Caserma non è che una casa per il cittadino. Cercherò di avviare con la comunità confronto e dialogo, accorciando distanze e abbattendo pregiudizi».

Il Maggiore Vergari e il Capitano Balsamo sono stati accolti questa mattina in municipio per i saluti.

A Vergari il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha espresso un sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in questi anni alla guida della Compagnia e formulato i migliori auguri per il nuovo incarico a cui è stato assegnato.