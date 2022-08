Musica e poesia al tramonto a Morro d’Alba - Password Magazine

MORRO D’ALBA – Torna la musica lungo il Camminamento di ronda più romantico delle Marche e la poesia di Federico Garcia Lorca.

La suggestione del tramonto a Morro d’Alba, uno dei Borghi più Belli d’Italia, è oramai un’attrattiva turistica consolidata per il territorio. Salutare le ultime luci del giorno lungo il Camminamento di ronda La Scarpa è una consuetudine per visitatori e paesani, affascinanti dal borgo del vino Lacrima. Domenica 21 agosto, alle 19.00, l’incanto del tramonto, presso la Torre Teodorico nel Camminamento di ronda, sarà arricchito da Madrigale Appassionato, un evento originale e coinvolgente che vedrà la poesia di Federico Garcia Lorca declamata in italiano dalla poetessa Jessica Vesprini, e a seguire, in lingua spagnola, da Susanna Vitali. La musicalità dei versi sarà enfatizzata dalle note della chitarra del Maestro Massimo Agostinelli, che avvolgeranno il borgo in una romantica atmosfera.

L’ingresso è gratuito e al termine dell’esibizione, i partecipanti potranno brindare con gli artisti, con un calice del vino offerto dalle migliori cantine del territorio, e continuare la serata con una cena presso i ristoranti del borgo che sapranno esaltare l’eccellenza della cucina marchigiana.

In serata, per l’occasione, saranno accese le luci delle candele lungo il Camminamento di ronda La Scarpa e la passeggiata notturna sarà accompagnata dalla musica in filodiffusione.

Il borgo di Morro d’Alba, con questo ultimo evento di agosto, illumina di elegante raffinatezza la proposta culturale dei piccoli comuni dell’entroterra marchigiano.

Per Info e prenotazioni 328 5487491 (Assessorato Cultura e Turismo).