Nascondeva droga negli slip, denunciato un giovane | Password Magazine

ANCONA – Nascondeva droga negli slip, denunciato un giovane. L’operazione è dei carabinieri della Compagnia di Ancona che, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto di reati in materia di stupefacenti, hanno sottoposto a controllo un 22enne originario del Gambia, già noto alle forze dell’ordine.

Erano circa le 14 di ieri quando i militari della Sezione Operativa del Norm, guidati dal Capitano Vittorio Tommaso De Lisa, in Piazza Ugo Bassi, hanno notato il giovane dall’atteggiamento sospetto alla fermata dell’autobus. In particolare, il 22enne si guardava un po’ troppo intorno e si defilava dietro i passeggeri in attesa del bus.

La scena non è passata inosservata ai militari che sono passati all’azione. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rivenuto indosso al giovane un pezzo di hashish, di 24 grammi, occultato negli slip, un bilancino di precisione e un taglierino con la lama intrisa di stupefacente nonché materiale idoneo al confezionamento.

Il tutto è stato sequestrato e per il 22enne è scattata il deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione di ieri, portata avanti dai carabinieri, si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione del Comando Provinciale rivolto al contrasto dei reati nei quartieri del Piano e degli Archi.