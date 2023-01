Compleanno di Pergolesi, l’omaggio del sindaco e maratona musicale con il pianoforte in piazza - Password Magazine

JESI – Buon compleanno Pergolesi.

Per celebrare il compleanno del grande del compositore e ripercorrere insieme la vita e l’opera, per la giornata di oggi (4 gennaio), fino alle 19.30, la Fondazione Pergolesi Spontini propone una maratona musicale, itinerari, visite guidate, e la diffusione della musica pergolesiana nell’aria. Le iniziative sono nell’ambito di Jesi Natale 2022 e del Grand Tour Cultura Marche 2022, in collaborazione con Comune di Jesi e Rete Museale Urbana di Jesi.

Dilettanti e professionisti si sono messi alla prova partecipando alla maratona musicale “Un pianoforte per Pergolesi”, gratuita e aperta a tutti, in Piazza Pergolesi, utilizzando il pianoforte a 3/4 coda messo a disposizione degli iscritti: hanno aderito 16 persone di tutte le età, solisti o in duo, e anche la Banda Musicale Città di Jesi “G.B. Pergolesi”, le loro esibizioni hanno coperto l’intero arco orario della manifestazione, con programmi molto variegati, dal classico al rock, incluse le musiche del grande musicista, il tutto rigorosamente in acustico e senza amplificazione. La prima esibizione, questa mattina, è stata preceduta dal saluto del Sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordemondo, e dal suo omaggio a Giovanni Battista Pergolesi.