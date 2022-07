Non fa rientro in hotel, scattano le ricerche - Password Magazine

GENGA – I cigili del fuoco sono intervenuti questa notte nel comune di Genga, zona Frasassi, per la ricerca di una persona che non aveva fatto rientro in una struttura ricettiva della zona. Sul posto le squadre VVF di Fabriano, Arcevia, personale addetto alla topografia da Ancona e Macerata e due unità cinofile dalla Toscana. Le ricerche si sono concentrate nelle vicinanze dell’hotel e poco dopo le ore 4 la persona è stata ritrovata dai Vigili del fuoco in buone condizioni di salute nei pressi del torrente che attraversa la frazione e affidata al persona del 118.

Presenti i Carabinieri e il Soccorso Alpino.