Jesi, spettacoli e feste nel locale senza licenza: sanzioni per la titolare - Password Magazine

JESI – La Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona, unitamente al personale del Commissariato Ps di Jesi e a quello del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, negli scorsi giorni ha eseguito un controllo amministrativo presso un ristorante jesino.

Nell’ambito di tale controllo è emerso che la titolare avesse organizzato con cadenza quasi quotidiana degli spettacoli musicali danzanti, pubblicizzati come eventi anche sui principali social, senza avere mai ottenuto la relativa licenza (ex art. 68 TULPS).

All’ingresso del locale la titolare aveva organizzato attraverso degli addetti alla sicurezza un servizio di rilascio ticket, per mezzo del quale i clienti pagavano la somma di 5 euro per potere accedere all’evento musicale organizzato e per una consumazione obbligatoria. E’ stato accertato inoltre come l’area di somministrazione del locale fosse molto più ampia di quella realmente autorizzata dal Comune di Jesi.

Per tale motivo è stato contestato alla titolare la violazione (di cui all’art. 666 cp). Conseguentemente il Comune di Jesi ha emesso, alla luce di quanto accertato, ordinanza ingiunzione di cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza (come previsto dall’art. 666 secondo comma C.P.). Sempre nel contesto del controllo è emerso che una cameriera che lavorava al bar esterno del locale non era stata regolarmente assunta e per questo la titolare è stata segnalata all’ ispettorato provinciale del lavoro di Ancona per i provvedimenti conseguenziali del caso.

Anche i Vigili del fuoco hanno rilevato delle irregolarità. Sotto il profilo antincendi è stato accertato infatti che l’attività venisse svolta senza il titolo autorizzatorio di SCIA antincendio per l’attività di locale di pubblico spettacolo; inoltre è stato accertato che alcuni presidi antincendio non erano stati sottoposti a regolare manutenzione semestrale. Entrambe le carenze prevedono una sanzione penale a carico della titolare.