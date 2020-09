JESI – I Vigili del fuoco sono stati impegnati nel pomeriggio per numerosi interventi legati al maltempo che ha colpito soprattutto la zona di Fabriano e di Jesi.

Una quindicina gli interventi svolti soprattutto per allagamenti di locali seminterrati, alberi e rami caduti sulla sede stradale. In via Santa Lucia i pompieri hanno provveduto alla rimozione di un albero pericolante.