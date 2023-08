Play Gershwin, il grande jazz protagonista all’anteprima del Festival Pergolesi Spontini - Password Magazine

JESI – La grande musica protagonista al XXIII Festival Pergolesi Spontini. Domenica 6 agosto ore 21 in Piazza Federico II a Jesi c’è “Play Gershwin”, un concerto che rende omaggio al pensiero musicale di uno dei più straordinari musicisti di tutti i tempi.

In scena sono tre artisti di fama internazionale: Enrico Pieranunzi è da anni ambasciatore del jazz italiano nel mondo, con il suo pianoforte; suo fratello Gabriele Pieranunzi è uno di migliori violinisti classici italiani – è “spalla” del Teatro San Carlo di Napoli – ma il fratello gli ha trasmesso anche la passione per il jazz; Gabriele Mirabassi è un fantastico virtuoso del clarinetto, che si muove con uguale disinvoltura sia nella musica classica che nel jazz, suonando spesso – oltre che con i fratelli Pieranunzi – insieme a Richard Galliano, John Taylor, Roberto Gatto e Mario Brunello.

“Play Gershwin”, su trascrizioni ed elaborazioni originali dello stesso Enrico Pieranunzi, è un emozionante viaggio tra le melodie e i ritmi dell’innovativo e geniale compositore statunitense. Figura centrale nella storia della moderna musica americana, George Gershwin (New York, 1898 – Los Angeles, 1937), fu insieme songwriter dalla vena inesauribile, pianista brillantissimo, compositore di fervida immaginazione. Ma fu soprattutto lucido assertore di una visione straordinariamente profetica della musica, al cui centro troviamo quella fusione jazz/classica che ha anticipato di quasi un secolo quanto sta accadendo oggi intorno a noi.

Ne sono esempi notissimi “An American in Paris” e “Rhapsody in Blue”, che vengono proposti al pubblico in versioni cameristiche capaci, grazie all’appassionato lavoro di trascrizione operato da Enrico Pieranunzi, di mantenere tutto il fascino e l’energia delle versioni originali. Nel programma della serata altri temi famosissimi, tra cui il Preludio n. 2, brani dall’opera “Porgy and Bess”, melodie inossidabili quali “The man I love” e “I got rhythm”. La produzione è di Imarts.

Con questo concerto, si chiude l’anteprima del Festival che riparte poi tra fine agosto e fino al 26 settembre tra i Comuni di Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Cingoli, Montecarotto, Morro d’Alba, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Serra De’ Conti, e Castelplanio, nelle Marche. “Salti di gioia” è il tema al centro del programma curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini con la direzione artistica di Cristian Carrara, che alterna pagine dei due compositori marchigiani ad un cartellone multilinguistico e multidisciplinare di oltre 30 appuntamenti, pensato per incontrare pubblici di età e gusti differenti.