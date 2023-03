“Per magia di memoria”, l’opera prima di Anna Maria Trane Quaglieri - Password Magazine

JESI – “Per magia di memoria” è il titolo dell’opera prima di Anna Maria Trane Quaglieri. Viaggio sentimentale a ritroso nel tempo, lo firma la fondatrice e presidente dello Iom Jesi e Vallesina e Macerata, cui saranno tra l’altro destinati i proventi delle vendite. Edito da Affinità Elettive, è stato curato dal giornalista Marco Torcoletti e sarà presentato al pubblico il 31 marzo, nell’ambito di una apposita serata, di scena presso la Sala del Lampadario del Circolo cittadino di Jesi, a partire dalle ore 20.

Una intensa retrospettiva che abbraccia cinque generazioni della famiglia dell’autrice, in differenti contesti: dalla Puglia del XIX secolo, alla Roma della Dolce Vita, sino alla Jesi dei giorni nostri. Lo stile intimo e scorrevole di una confessione, nella quale Anna Maria, una delle personalità più iconiche del panorama jesino degli ultimi trent’anni, racconta e si racconta. Vi affiorano tanti volti, più e meno noti, del panorama locale e nazionale, incontrati e conosciuti nel corso di una vita, appartamenti al mondo della politica e persino dello spettacolo: da Pietro Nenni a Gregory Peck. «Mi sono decisa per assecondare i desideri di un nipote, – ha dichiarato l’autrice – che desiderava conoscere la storia della nostra famiglia”. Il risultato però è quello di una storia esemplare che, come scrive Torcoletti nella prefazione, “si offre non solo come un libro di memorie, ad uso e consumo della ristretta cerchia di pochi intimi, ma anche come un interessante spunto di riflessione, soprattutto in un’epoca come la nostra».