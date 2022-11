Prosegue con successo ‘La Cultura Vien Viaggiando’, venerdì prima visione spot Ctg girato a Jesi - Password Magazine

JESI – Continuano con successo le serate della rassegna “La Cultura Vien Viaggiando”, promosse dal Ctg Vallesina di Jesi. Dopo l’incontro di venerdì con il Portogallo e il borgo partecipante di Treia, il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 18 novembre alle ore 21,15 sempre presso l’Auditorium dell’hotel Federico II di Jesi con “Cipro: Mediterraneo a due volti” a cura di Marco Rossetti.

Il viaggio parte da Paphos e lungo il tragitto si incontreranno diversi monasteri collocati la maggior parte nei monti Troodos fino ad arrivare a Dipkarpaz, Famagosta e Aya napa. Un itinerario segnato da tramonti, storia e cultura, un’isola tutta da capire e da esplorare.

Borgo partecipante della serata il comune di Sassoferrato ma la serata aprirà con la prima visione del video spot Ctg Nazionale girato a Jesi grazie alla preziosa partecipazione e collaborazione dei soci del gruppo Ctg Vallesina, dell’associazione Cjmae e dell’autolinee Crognaletti. Sotto la guida del regista Jonathan Soverchia i soci jesini hanno cercato di evidenziare nello spot tutti quei valori che poi sono diventati comuni alle varie realtà del turismo italiano, come i caratteri di socialità, esperienzialità, sostenibilità e responsabilità dalla nascita del Ctg nel 1949 ai giorni nostri.

Il giorno seguente della prima visione, il video Spot Ctg sarà messo in onda su tutti i canali social nazionali e distribuito a tutte le realtà territoriali nazionali.

Infine il Ctg Vallesina avvisa che per motivi di sicurezza l’ingresso in auditorium sarà contingentato con il conta persone e, una volta raggiunto il numero massimo consentito, non si potrà più accedere in sala. Ricordiamo che la rassegna sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook “ctg vallesina – Jesi”