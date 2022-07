Monte San Vito, un'ordinanza sindacale per contenere lo spreco idrico | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Emergenza idrica e incendi, il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo annuncia provvedimenti per contrastare gli sprechi d’acqua. Lo fa sapere dalla sua pagina istituzionale:

«Nella tarda mattinata odierna è pervenuta dall’AATO idrico 2 (organismo competente della nostra zona) l’indicazione a tutti i comuni di una bozza di ordinanza condivisa. Tale necessità di omogeneità è emersa da un cordiale e proficuo colloquio tra il sottoscritto con il presidente dell’AATO al fine di uniformare nel nostro ambito le misure da adottare a seguito del comunicato della Protezione Civile regionale, suggerimento che è stato favorevolmente accolto e che metteremo in pratica.

Nella giornata di domani pertanto comunico che verrà emessa ordinanza sindacale per adottare misure di contenimento di spreco idrico. Comunico altresì che, sempre domani, verrà emessa anche una ulteriore ordinanza per la prevenzione rischio incendi (ne abbiamo già una vigente) su cui gli uffici stanno lavorando perfezionandola con le ultime misure suggerite e pervenute sempre in data odierna.