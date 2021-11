«Rincari luce e gas, eliminare oneri accessori e aliquote iva dalle bollette» | Password Magazine

JESI- «Sollecitare l ‘Anci regionale e Nazionale per un azione più forte e corale verso il governo al fine di chiedere l’eliminazione degli oneri accessori e l’ eliminazione dell’aliquota Iva»: è questo l’impegno richiesto a sindaco e Giunta dall’ordine del giorno «Caro Bolletta» presentato dai consiglieri comunali Katia Montalbini di Patto X Jesi e Sandro Angeletti di Jesiamo, entrambi appartenenti alla maggioranza che sostiene il sindaco Bacci, e votato all’unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio comunale.

La proposta nasce a seguito «dei vertiginosi aumenti delle bollette luce e gas per gli ultimi mesi del 2021 e per tutto il 2022 – sono le parole della consigliera Montalbini durante la seduta- considerato che questi aumenti avranno una ricaduta economica di notevoli importi aggiuntivi per le famiglie e le imprese. Il governo si è già attivato per calmierare i prezzi dell’energia ma alla luce dei nuovi aumenti l’intervento del governo risulta poco incidente e non sufficiente a risolvere in maniera duratura e strutturale i nodi che attanagliano il nostro sistema energetico»

«Pertanto – sostiene – le possibili misure adottabili dall’ANCI, per i consiglieri comunali consentirebbero un risparmio per oltre 30 % e sosterrebbero una ripresa economica per le famiglie e imprese in questo difficile periodo post pandemico. Occorrerebbe quindi affrontare e risolvere diversi temi di configurazione di sistema di prelievo»