Jesi verso il Natale, installazioni in piazza Pergolesi | Password Magazine

JESI – Pista di ghiaccio sotto un cielo stellato in piazza Federico II, luminarie, mercatini in piazza della Repubblica, albero in piazza Colocci. Sono queste le principali novità per il prossimo Jesi Natale, programma di iniziative promosso dal Comune d’intesa con Jesi Centro e le associazioni di categoria. Decorazioni e proiezioni saranno dislocate su quattro piazze: piazza delle Repubblica, piazza Federico II, piazza Colocci e piazza Pergolesi. Proprio in quest’ultima sono arrivate le installazioni, sistemate vicino al monumento, con note e strumenti musicali che si illumineranno in omaggio al compositore jesino. Tuttavia i lavori sono ancora in corso ed è probabile che non sia la loro collocazione quella definitiva. Nel frattempo in piazza Federico II è iniziato il montaggio della pista di ghiaccio.

«Quest’anno, abbiamo pensato di creare momenti di socialità e attrazioni per giovani e giovanissimi, tra i più penalizzati dalla pandemia» sono le parole dell’assessore alla Cultura Luca Butini. In merito alle polemiche di Legambiente sui rischi per l’ambiente che deriverebbero dalla pista di pattinaggio su ghiaccio aggiunge: «Ogni azione richiede consumo di energia: il punto è se il beneficio atteso è proporzionale o no al consumo di quell’energia, indipendentemente dal tipo di attività».