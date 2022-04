Ruba soldi a una ragazzina poi il pugno allo zio che la difende: giovane nei guaiRuba soldi a una ragazzina poi il pugno allo zio che la difende: giovane nei guai | Password Magazine

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri verso le ore 18 il personale della Polizia di Stato impegnato nei servizi specifici programmati per il fine settimana al centro e in zona Piano è intervenuto su segnalazione di tentato furto ai danni di una ragazza in zona corso Garibaldi.

Giunti immediatamente sul posto i poliziotti hanno rintracciato il richiedente, lo zio 35enne di una minore: l’uomo ha raccontato di aver avuto poco prima un diverbio con un adolescente che aveva tentato di asportare alla ragazza 10 euro dalla copertura del telefono.

Lo zio della ragazza giunto sul posto, chiamato dalla nipote, ne ha preso le parti e il giovane già noto alle forze dell’ordine ha colpito al volto lo zio, dandosi poi alla fuga.

Dalle dichiarazioni assunte sul posto e in ufficio è stato subito possibile identificare il ragazzo, le parti rese edotte delle facoltà di legge.

L’uomo ha riferito di non necessitare di cure mediche.