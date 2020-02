San Marcello, ritrovata la 55enne scomparsa: «Sta bene»

SAN MARCELLO – «Paola, la signora di San Marcello scomparsa da casa sabato mattina è stata ritrovata stasera è sta tutto sommato non male». Così si legge sui social del Comune di San Marcello. È dalla sua abitazione, in via Serra, che la 55enne era sparita tre giorni non facendo trovare traccia. Solo l’auto era stata ritrovata la domenica parcheggiata alla stazione di Jesi, una Opel grigia, lasciata in un luogo riservato. La donna è stata ritrovata dai carabinieri a Macerata, mentre vagava da sola in strada. Per accertamenti è stata accompagnata in ospedale.

«Grazie alle forze dell’ordine e in particolare ai Carabinieri che l’hanno cercata senza sosta in questi tre giorni fino al ritrovamento di questa sera e grazie a tutti voi che in qualche modo ci avete e l’avete aiutata – dicono dal Comune di San Marcello – Stasera siamo tutti molto felici per la sua famiglia e per la nostra comunità sammarcellese».