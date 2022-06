La giunta è servita. Matteo Marasca presenta tutti i suoi assessori | Password Magazine

JESI – La giunta di Matteo Marasca è pronta. Prima del ballottaggio di domenica 26 giugno, il candidato sindaco delle liste civiche ha ufficializzato tutti i suoi assessori in caso di vittoria. «Una squadra competente, in grado di avviare il lavoro già dal giorno successivo all’importante appuntamento elettorale. La trasparenza è uno dei valori fondanti del civismo – spiega Marasca -. Chiederemo la fiducia dei cittadini non esclusivamente su di me, ma sull’intero esecutivo. Siamo un gruppo coeso, non temiamo il giudizio della città. Queste sono le persone che realizzeranno il nostro programma ed è giusto che gli elettori lo sappiano, senza trovarsi sorprese quando ormai non potranno più dire la loro».

Riconfermato Ugo Coltorti allo sport, Marasca ha scelto altre due donne per completare la giunta: Francesca Gironi, imprenditrice agricola e rappresentante nazionale di Coldiretti con incarichi a Bruxelles, si occuperà di Sviluppo Economico e Turismo, mentre Gessica Mattei, avvocato e collaboratrice di un’associazione di categoria delle piccole e medie imprese, coordinerà Lavoro, Formazione, Servizi Educativi, Commercio e Artigianato. «Coinvolgerò anche altri consiglieri assegnando deleghe specifiche al fine di valorizzare le competenze che abbiamo – sottolinea Marasca -. Saremo una squadra compatta, non singoli giocatori in cerca di visibilità per scalare posizioni nel partito». A Lucia Basili, già indicata come Assessore alla Cultura, anche le deleghe alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili.

«Ringrazio Matteo Marasca per l’opportunità che mi sta dando – le parole di Ugo Coltorti (Sport) -. Dobbiamo ancora portare a termine alcuni progetti, questo sarà il nostro obiettivo. Lo sport ha un enorme valore sociale, ma può essere anche un volano in termini turistici. Lavoreremo forte su questa consapevolezza. L’attività sportiva può rendere migliori i cittadini, noi ci crediamo e ci impegneremo in tal senso».

«Sono veramente lieta di ricoprire questo importante e impegnativo ruolo che Matteo Marasca ha inteso affidarmi – afferma Francesca Gironi (Sviluppo Economico e Turismo) -. Sono rimasta favorevolmente colpita dal programma di lavoro da attuare per Jesi che le liste civiche intendono realizzare. La squadra di donne e uomini di cui si è circondato il nostro candidato sindaco, di cui mi onoro di farne parte, è caratterizzata da persone di elevato livello di professionalità e tutti insieme riusciremo a sviluppare concreti programmi di lavoro nel solo interesse della collettività».

«In questi anni – dichiara Gessica Mattei (Lavoro, Formazione, Servizi Educativi, Commercio, Artigianato) -. ho potuto conoscere da vicino le problematiche relative alle nostre imprese locali, il vero motore della nostra economia. Con queste deleghe spero di poter mettere al servizio della città le mie competenze e capacità per impiegare al meglio le risorse. Sarà mia premura aprire un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria e i sindacati per comprenderne le esigenze, e approfondire subito le criticità occupazionali del territorio. Ringrazio Matteo Marasca per questa opportunità. Condivido appieno i valori di coesione, uguaglianza, libertà e solidarietà che il civismo sta veicolando».

«Saremo operativi dal giorno successivo al voto – evidenzia il candidato sindaco Matteo Marasca – La nostra squadra è pronta, sa come muoversi e conosce la macchina comunale. Non perderemo settimane a distribuire incarichi con il bilancino. Noi siamo questi. Questa è trasparenza, questa è capacità di fare gruppo. Questo è avere a cuore Jesi e pensare al futuro, ai progetti concreti, evitando di perdere opportunità. Il nostro avversario è in difficoltà nel nominare in anticipo la sua squadra, nonostante le preferenze siamo state già espresse dagli elettori, figuriamoci se sarà chiamato a governare. Ritorneremo all’immobilismo di diversi anni fa, che Jesi non merita e non può permettersi. Noi un gruppo per Jesi. Loro, veti, divisioni e la vecchia politica che vuole riprendere il potere».

LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Matteo Marasca (Sindaco, Lavori Pubblici)

Marialuisa Quaglieri (Vicesindaco, Sanità, Servizi Sociali)

Landino Ciccarelli (Urbanistica e Ambiente)

Lucia Basili (Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili)

Daniele Massaccesi (Bilancio e Polizia Municipale)

Francesca Gironi (Sviluppo Economico e Turismo)

Gessica Mattei (Lavoro, Formazione, Servizi Educativi, Commercio, Artigianato)

Ugo Coltorti (Sport)