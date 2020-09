Jesi, è partito lo Sbaracco: caccia all'occasione | Password Magazine

JESI- Torna lo Sbaracco per le vie del centro storico della città.

Oltre 50 negozi hanno aderito all’evento che quest’anno si estende per due giorni (venerdì 11 settembre mattina e pomeriggio e sabato 12 settembre fino a mezzanotte), scontando ulteriormente la collezione primavera/estate 2020. Per tutelare i clienti e rispettare le normative vigenti gli spazi espositivi non saranno più allestiti all’esterno ma all’interno dei negozi.

L’evento è organizzato e promosso dall’associazione Jesi Centro.