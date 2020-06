Segnalate strane file di luci nei cieli della Vallesina, ma sembra esserci la spiegazione | Password Magazine

JESI – Era già accaduto nel nord Italia durante gli scorsi mesi, strani avvistamenti di particolari luci durante la notte nel cielo del varesotto, soprattutto nei pressi del Lago Maggiore. La notizia, e alcune immagini, correvano sui social nelle scorse settimane e molte sono state le domande e le affermazioni tipiche di situazioni similari, quelle collegate agli UFO.

Questa notte pare siano state avvistate anche in Vallesina, alcune persone lo hanno scritto sui social. Si dovrebbero vedere diverse luci in fila muoversi nel cielo per pochi minuti e poi svanire nel nulla. Purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, l’appuntamento con una visita aliena sembra rimandato.

La spiegazione non è delle più semplici ma sembra darcela Geos News e il quotidiano online Eco del Varesotto. Si tratta, leggiamo su quest’ultimo “del passaggio di satelliti di ridotte dimensioni lanciati da SpaceX nell’ambito di Starlink, prima costellazione sperimentale per trasmettere internet dallo spazio. SpaceX è la terza azienda del patron di Tesla, Elon Musk, che progetta e costruisce lanciatori spaziali a razzo parzialmente riutilizzabili (Falcon 1 e Falcon 9) e veicoli spaziali per il trasporto orbitale di persone e merci. Lo scorso anno la SpaceX è stata autorizzata dalla Federal Communications Commission (FCC) al collocamento in orbita bassa di oltre 7500 satelliti nell’ambito del progetto Starlink”.