Si è spento il dott. Giorgio Copparoni | Password Magazine

JESI – Si è spento questo pomeriggio all’età di 66 anni il dott. Giorgio Copparoni. Medico di famiglia da più di 40 anni, esercitava la professione nel suo studio di Corso Matteotti, al civico 40.

Ad strapparlo via alla vita un terribile male che aveva scoperto poco più di un mese fa e che non gli ha lasciato scampo. Il dott. Copparoni si è morto intorno alle 14 nella sua abitazione, circondato dall’affetto dei suoi cari.

La notizia è stata appresa con dolore anche dai tutti i suoi pazienti che lo ricordano come una persona amabile, disponibile, dedita al lavoro. Nel tempo libero amava viaggiare, da vero appassionato girava il mondo. Anche in città, non era tipo da starsene con le mani in mano, anzi, si preoccupava sempre dei suoi pazienti. Quando si trattava di dover andare a fare visite a domicilio, lui era pronto: salive in sella al suo scooter e si spostava per la città.

I funerali si svolgeranno mercoledì alle ore 14.30 alla Chiesa di San Francesco. La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione, in via Ugo La Malfa 21/ter.

La famiglia ha deciso di destinare le offerte allo IOM che, fino all’ultimo, ha prestato l’assistenza e le cure.

Il dottor Copparoni lascia la moglie Norina e il figlio Luca, la nuora Valentina e il nipotino Leone, e poi la mamma Nirvana, il fratello Marco, proprietario della storica drogheria Copparoni di Corso Matteotti, la cognata Silvana e i nipoti Lorenzo e Margherita.