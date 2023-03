Si schianta contro due auto in sosta e si dilegua: la Polizia locale lo rintraccia e sanziona - Password Magazine

JESI – Aveva perso il controllo alla guida e si era schiantato contro due auto in sosta per poi dileguarsi nel tentativo di farla franca ma la Polizia locale lo rintraccia e sanziona . L’incidente risale alla notte di domenica scorsa, in via Roma: protagonista un giovane jesino che percorrendo la strada in direzione Arco Clementino è finito con la macchina addosso a due veicoli regolarmente parcheggiati. Nessuno ha udito lo schianto ed il giovane, con l’auto danneggiata a tal punto da non poter più ripartire, non ha trovato di meglio che chiamare un carro-attrezzi, farsela caricarle ed andarsene come se niente fosse. Ma agli agenti della Polizia locale è bastato un frammento del veicolo per rintracciarlo e sanzionarlo per diverse centinaia di euro con decurtazione di punti sulla patente.

L’indomani mattina, infatti, uno dei proprietari dei mezzi danneggiati, ripresosi dall’amara sorpresa, ha raccolto un frammento dell’auto protagonista dell’incidente – la cupola dello specchietto retrovisore – e lo ha consegnato alla pattuglia chiamata per i rilievi. Agli agenti è bastato poco per risalire prima al modello del veicolo – una Seat Ibiza – poi al suo anno di produzione e, a distanza di circa 2 ore, dopo un rapido controllo tra tutte le varie autocarrozzerie, a rintracciare il veicolo e risalire al conducente.

Ricevuta la comunicazione, il proprietario del veicolo in sosta ha ringraziato vivamente la Polizia locale per il pronto intervento e per essere riuscita, in così breve tempo, a risalire all’autore dell’incidente, potendo così vedersi risarcito il significativo danno dall’assicurazione.

Sempre dalla Polizia locale la notizia di un giovane nigeriano denunciato per guida con patente falsa. Il ragazzo è stato fermato in Via Granita a bordo di una 500 e alla richiesta dei documenti di guida da parte degli agenti, ha esibito una patente visibilmente contraffatta. Oltre alla denuncia, si è visto la propria auto sottoposta a fermo amministrativo per 90 giorni. (chi.ca.)