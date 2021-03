SS76, autoarticolato si ribalta lungo la carreggiata | Password Magazine

CHIARAVALLE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 6.30 circa lungo la SS.76, nel Comune di Chiaravalle, per il ribaltamento di un autoarticolato. Per cause in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo che traportava pezzi di ricambio per macchinari, ribaltandosi lungo la carreggiata all’ingresso della SS76 direzione Roma. Non si segnalano danni a persone. Il traffico e consentito tra l’uscita e l’ingresso della Strada Statale. Sul posto anche i Sanitari del 118, la Polizia Stradale ed il personale A.N.A.S.