Jesiamo: «Conferenza dei sindaci su sanità, Fiordelmondo assente». Il sindaco: «Polemiche, senza ascoltare» - Password Magazine

JESI – «Fiordelmondo assente alla Conferenza dei sindaci avente ad oggetto organizzazione del servizio sanitario nazionale». Così il gruppo politico Jesiamo, all’opposizione, pubblica dopo la domanda di attualità posta in Consiglio comunale dai consiglieri Marialuisa Quaglieri (Jesiamo), Francesco Rossetti (Riformisti per Jesi) e Giancarlo Catani (Patto x Jesi) sull’organizzazione del servizio sanitario regionale.

« Dispiace la risposta del Sindaco Fiordelmondo circa la sua assenza e la mancata partecipazione a questo importantissimo appuntamento indetto per l’organizzazione del servizio sanitario nazionale – si legge – . Ancor di più dispiace che non lo abbia ritenuto così importante da inviare in sua vece, semmai, ed al di là del poco preavviso, che spesso può accadere nei rapporti fra Enti, un delegato, perché esiste anche la possibilità della delega, istituto certamente noto al Sindaco. Chiediamo che il Sindaco rifletta bene e che, invece di tenersi ostinatamente la delega alla Sanità, la ceda a chi ha meno impegni istituzionali di lui o comunque a chi possa svolgerla nel miglior modo possibile. La sanità non si può seguire nei ritagli di tempo e la centralità del Comune di Jesi impone una attenzione sempre alta.

L’audizione alla proposta di legge n.128 era fondamentale perché, all’interno della stessa, sono stati descritti grossi cambiamenti che avranno ricadute importanti sui cittadini. la Regione Marche si riorganizza in cinque AST (Aziende Sanitarie Territoriali), proponendo il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio, rilevando la centralità dei cittadini per il riequilibrio dell’offerta sanitaria regionale. Il ritorno ad un modello socio sanitario più vicino ai cittadini, mette in rilievo l’importanza di avere dei referenti che mettano in evidenza le problematiche più emergenti sul territorio: uno fra tutti sarà il ruolo del Comune, che potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti del servizio sanitario, sostenendone i relativi costi.

Grossi cambiamenti che imporranno valutazioni tecniche oltre che politiche.

Auspichiamo che il Sindaco, od un suo delegato, possa essere uno dei 4 membri che rappresenteranno la Conferenza del Sindaci. Tanto per chi non ha memoria: negli scorsi anni Jesi era capofila in un tavolo di lavoro per redigere il regolamento della Conferenza stessa. Posizioni e comportamenti certamente differenti, ma la cosa che non va mai dimenticata è che Jesi merita e la sanità merita di essere gestita non solo quando si è liberi da altri impegni ma con la precisa volontà di renderla prioritaria rispetto a tutti questi altri impegni (e sempre con la possibilità di delegare, in caso di personale impossibilità a partecipare).

In considerazione del fatto che il Sindaco (o un suo delegato) è figura rappresentativa della tutela e della salute pubblica dei cittadini, non può esimersi dalla partecipazione ai tavoli di confronto Regionali circa la riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, con il rischio di non poter dar voce alle reali esigenze socio-sanitarie del Territorio Jesino » .

La replica del sindaco Fiordelmondo: « Jesiamo polemizza senza ascoltare, fondamentale un tavolo permanente sulla sanità »

«È un post uscito con la velocità delle luce quello del gruppo di opposizione Jesiamo che, evidentemente, non ha nemmeno atteso le mie motivazioni circa l’assenza alla conferenza dei sindaci che si è svolta il 15 luglio scorso». Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo replica all’opposizione: «Mi corre l’obbligo di ribadire, come ho fatto in Consiglio comunale per chi avuto modo e pazienza di ascoltare, che a quella riunione non c’ero perché è stata convocata via mail il pomeriggio precedente, vale a dire il 14 luglio, giorno in cui eravamo impegnati nei lavori del Consiglio comunale ed ho avuto notizia della convocazione la mattina successiva».

Sul merito, poi, il sindaco di Jesi specifica: «Quel che è grave, anzi gravissimo, e che va segnalato con indignazione, è che in quella richiesta di convocazione era allegata anche la proposta di Legge (Pdl) n. 128/2022 concernente la nuova “Organizzazione del servizio sanitario regionale”. Con questa si intende riorganizzare la struttura del Servizio sanitario regionale con il passaggio dall’Azienda sanitaria unica a 5 Aziende sanitarie territoriali.

In meno di 24 ore – evidenzia Fiordelmondo – si chiede ai sindaci si studiare e valutare una proposta di legge complessa, trattata come acqua fresca. La metodologia con cui è stata convocata quella riunione non ha messo a disagio solo me, rendendomi di fatto impossibile partecipare, ma anche altri sindaci del territorio. Una proposta di legge come quella richiede studio e approfondimenti.

Le recenti dimissioni di Giovanni Guidi – conclude il primo cittadino – complicano la situazione: ho chiesto un incontro quanto prima che auspico di poter avere. Appena insediato come Sindaco ho partecipato alla Conferenza dei sindaci e nei giorni scorsi ho convocato le rappresentanze sindacali dell’ospedale della nostra città, nonché i sindaci del territorio che hanno avuto disagi per l’assenza della guardia medica, problema che ha interessato anche Jesi. Ho avuto modo di incontrare anche una delegazione di primari del “Carlo Urbani”. Ribadisco il mio impegno per un tavolo permanente sulla sanità, proposta ben accolta anche dal personale medico ed infermieristico».