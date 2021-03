Vaccini, ipotesi di obbligo per i sanitari a contatto con pazienti | Password Magazine

É giusto che gli operatori sanitari siano obbligati al vaccino? Questa la domanda cui il governo Draghi sta cercando di dare risposta. Sul tavolo, c’è già pronta un’ipotesi: obbligo di vaccino non per tutto il personale sanitario ma solo per chi lavora a contatto con i pazienti. Secondo quanto riferito dal premier nella conferenza di ieri, sul testo stanno lavorando ben tre ministeri, Giustizia, Sanità e Lavoro, oltre alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Per chi non volesse sottoporsi la vaccino, l’ipotesi è di un cambio di mansioni in alternativa alle sanzioni che comunque si stanno ancora definendo.

Secondo Ansa, la sospensione o forse persino il licenziamento potrebbero rientrare tra le sanzioni previste per il personale sanitario che pur essendo a contatto con i malati decide di non vaccinarsi.

Per ora si tratta comunque solo di una bozza in via di definizione.

«Il governo – ha detto il premier Draghi – intende intervenire: non va bene che operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta prendendo un provvedimento a riguardo».

Per il Ministro Speranza «quella sugli operatori sanitari non vaccinati è una norma a nostro vaglio anche se riconosciamo che l’adesione del personale sanitario è stata molto ampia».