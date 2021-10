«The Resilience of Art»: la mostra del maestro Iacomucci al Bisaccioni | Password Magazine

JESI – Un programma composito e ampio che apre i battenti il 2 ottobre e si chiuderà a fine mese, per celebrare i 101 anni dall’insediamento a Jesi della Congregazione dei Fratelli di N. S. della Misericordia, fondatori del Collegio Pergolesi. Come primo appuntamento l’inaugurazione, sabato 2 ottobre alle 18 presso le sale museali di Palazzo Bisaccioni, della mostra “The Resilience of Art” del Maestro Carlo Iacomucci, illustre incisore e pittore, artista tra i più rappresentativi delle Marche, a cura del critico d’arte Gabriele Bevilacqua.

«Non è solo un’esposizione d’arte, ma un pretesto per tutta una serie di iniziative collaterali sul tema dell’arte come resilienza» spiega il curatore Gabriele Bevilacqua. «Non abbiamo voluto fare una mostra antologica dell’autore, seguendo un criterio cronologico. Ci interessava piuttosto metterne a fuoco alcuni momenti dell’attività incisoria e pittorica. È stata una faticosissima selezione di una trentina di opere di una carriera cinquantennale». Prosegue a proposito dell’arte di Iacomucci: «Nella sua produzione pittorica c’è un cromatismo forte. Mentre l’incisione è la parte notturna dell’artista, la pittura è il suo lato solare».

Il M° Carlo Iacomucci, urbinate d’origine e maceratese d’adozione, ha frequentato a Urbino l’Istituto Statale d’Arte, meglio noto come Scuola del Libro, d’importante tradizione e prestigio. Nel 2014 è stato annoverato tra gli otto “Marchigiani dell’anno” e, in una lunga e densa carriera artistica, ha ricevuto molteplici riconoscimenti come il Premio Pegaso 2020 promosso dall’Istituto Superiore della Sanità. Ha esposto alla 54° Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia e ha fondato nel 1999 la Galleria d’Arte Contemporanea della Fondazione “Il Pellicano dei Trasanni” di Urbino. In qualità di Professore di discipline pittoriche e di Educazione alle Arti Visive, ha insegnato dal 1973 al 2008 all’Accademia di Belle Arte di Lecce e nei Licei Artistici di Varese e Macerata.

«Non è un pittore improvvisato”, ricorda Bevilacqua, “ma un vero e proprio artista visionario, noto soprattutto come incisore, ma che presenta anche un’ampia produzione pittorica forse meno conosciuta. All’interno dello stesso artista possono convivere più anime. Per questo è importante proporlo all’attenzione del pubblico, proprio a Jesi, città d’arte».

La mostra, rimandata di un anno a causa della pandemia di Covid, riporta l’attenzione alla storia del Collegio Pergolesi, struttura costruita nel 1895 e inizialmente utilizzata dall’Istituto salesiano della congregazione di Don Bosco. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale la struttura è stata affidata ai tre fratelli, Ciro, Stanislao e Mirocleto, che arrivarono a Jesi il 10 agosto 1920 e intitolarono l’istituto al compositore Pergolesi, che a Jesi ha avuto i suoi natali. La pandemia degli ultimi anni ha fortemente impattato sul collegio, dal 1997 residenza per anziani. Lo ha sottolineato il Direttore Enrico Carrescia: «Il Covid ha portato con sé anche importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, anche in seguito all’acquisto di strumentazione sanitaria in favore del benessere degli ospiti. Trovo sia una grande opportunità quella di coinvolgere il Maestro Iacomucci in questa serie di eventi. Abbiamo affidato il progetto grafico a Toni di grigio, società specializzata, e organizzato pomeriggi di vero interesse».

Anche l’assessora Marialuisa Quaglieri si mostra entusiasta dell’iniziativa, puntando l’attenzione all’esigenza di ripresa: «Stiamo uscendo dalle ferite del Covid, entrato anche dentro al Collegio Pergolesi. Ma il collegio, insieme alla casa di riposo, rappresenta una realtà fondamentale del nostro territorio, in cui le strutture devono esserci. Arte e resilienza sono un importante connubio e la mostra, insieme agli eventi collaterali, è un segno di rinascita che porta le persone a uscire di casa e a vivere emozioni utili a farci ripartire».

Altro connubio è quello con l’associazione Residenza Anziani Collegio Pergolesi Odv, nuova organizzazione di volontariato di cui è Presidente Paolo Troiani: «Abbiamo accolto questo scambio anche perché ci porta maggiormente a farci conoscere. Noi siamo poco noti, a differenza del collegio Pergolesi. Da fruitore d’arte dico che è una bellissima occasione e opportunità».

Tra gli incontri in programma anche l’intervento, il 10 ottobre, del neurologo Giovanni Flamma, sul crampo dello scrittore. L’artista Iacomucci soffre infatti da anni di distonia di torsione idiopatica, patologia rara e invalidante che non gli rende più possibile la corretta comunicazione tra cervello e mano, più nota come “crampo dello scrivano”. Come la chiama Iacomucci, la sua “mano ribelle” ha continuato e continua a creare, simbolo di resilienza.

A cura di Angela Anconetani