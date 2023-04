Biblioteca la Fornace, la rassegna cinematografica prosegue con “Shining” di Kubrick - Password Magazine

MOIE – Torna venerdì 14 aprile, alle ore 20,45, la rassegna cinematografica “Cinebiblioforum” a cura di Jeannette Manzi. La pellicola proposta sarà un classico, da rivedere e commentare insieme: “Shining” di Stanley Kubrick, con Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Lloyd. La lettura abbinata sarà proprio il romanzo omonimo di Stephen King.

Gli eventi in biblioteca proseguiranno lunedì 17 aprile, dalle 17 alle 18,30, nella “Sala Joyce Lussu”, dove si terranno letture e laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni, a cura della Fondazione A.R.C.A. Onlus che lega insieme arte, autismo e disabilità intellettive. Il corso è grartuito (per iscrizioni chiamare lo 0731702206).

Le letture per bambini del Gruppo Volontari NpL si terranno nei sabati 15, 22 e 29 aprile, dalle 10.30 alle 11.30. Altri corsi, stavolta a pagamento, sono in programma domenica 16 e domenica 23 aprile, dedicati al ritratto tipo sketch e al ritratto realistico. Sono gratuiti, invece, tutti gli incontri dei circoli. Si va da quello (tutti i martedì, dalle ore 21, nella Sala Joyce Lussu), dedicato “Alla scoperta del gioco da tavolo”, alla Leche League, per parlare di allattamento, del sonno del bambino, dell’arte di essere padre e di altri argomenti che riguardano le prime fasi di vita del bambino (sabato 18 aprile, alle ore 10, al “Binario 9 e ¾”).

Lunedì 17 aprile, dalle ore 21, nella sala Joyce Lussu, appuntamento mensile con il “Circolo della Lettura”. Il libro di cui parlare sarà “Il grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald. Il circolo è diretto da Luca Pantanetti dell’agenzia letteraria Scriptorama.