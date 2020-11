Tre Bicchieri da Gambero Rosso all'Ambrosia di Vignamato | Password Magazine

SAN PAOLO DI JESI – Tre Bicchieri all’Ambrosia di Vignamato. Per il secondo anno consecutivo l’azienda agricola di San Paolo di Jesi conquista il più importante riconoscimento assegnato da Gambero Rosso nell’edizione 2021 di Vini d’Italia per l’etichetta Ambrosia, Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico DOCG 2017: «Non era facile per il Verdicchio Ambrosia Riserva bissare il premio, specie in un millesimo caldo come il2017 – si legge nella guida -. Eppure il bicchiere non lascia dubbi: complesso, sfaccettato, abile nel giostrare una materia importante senza tradire alcun ingombro strutturale». E ancora: «Valido anche il Verdicchio Classico Superiore Versiano’19, tipico nei sentori di anice, ben dimensionato, un po’ giovanel al momento dell’assaggio ma con sicuri margini di crescita. Il gustoso Versus’19 è il miglior Incrocio Bruni 54 delle Marche».

La premiazione è avvenuta al set Antica Roma dei Cinecittà Studios, richiamando un pubblico di appassionati che hanno potuto degustare in completa autonomia i vini dei 467 produttori premiati col massimo riconoscimento.

«Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione – è il commento di Maurizio e Andrea Ceci dell’azienda agricola Vignamato – Un raggio di luce in questo anno così difficile: grazie a Gambero Rosso International, al nostro enologo Pierluigi Lorenzetti, a tutto il team Vignamato e chi ci accorda la sua fiducia ogni giorno».

La storia di Vignamato è legata alla famiglia Ceci da ormai quattro generazioni. Maurizio ha ereditato l’azienda da papà Amato, traghettandola nella modernità. Suo figlio Andrea oggi è al timone, affiancato dai fratelli Alessandra e Francesco, con il compito di «ottenere vini capaci di contenere e raccontare il territorio, la storia e la forza di Vignamato».

I 24 ettari di vigneti ubicati nei comuni di San Paolo di Jesi, Staffolo e Cupramontana hanno giaciture e terreni diversi ad altezze fra 250 e 450 metri s.l.m. e sono specializzati per la produzione di vini a Denominazione di Origine Controllata quali: “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, “Rosso Piceno” ed “Esino Rosso”.

Il terreno argilloso di medio impasto su cui sorge il vitigno di Ambrosia, a due passi dai vulcanelli di fango e dal torrente Cesola, conferisce al prodotto mineralità e sapidità. Il vero segreto è però nel processo di affinamento che avviene per il 75% in serbatoi in cemento e il 25% in tonneau (legno rovere francese) per 12/14 mesi. Dopodiché seguono altri 6 mesi in bottiglia prima della vendita.

«La coltivazione avviene secondo il metodo naturale – spiegano dall’azienda – Un vino si fa prima di tutto in vigna, vite per vite, tralcio per tralcio, grappolo per grappolo. Questa è la nostra filosofia, garantire la massima espressione del vitigno per esaltarne le caratteristiche».

Di colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli tendenti al dorato, dal profumo fresco e persistente, al sapore è estremamente elegante, con buon equilibrio di grande volume e con sentori di mela, susina e mandorla. «Un vino beverino – precisano da Vignamato – immediato, dal gusto meno alcolico, al passo con il nuovo modo di bere oggi».

Un vino che può essere anche un pensiero da regalare a Natale: in cantina è possibile infatti scegliere e comporre cesti di vario genere e misura, scegliendo di abbinare vini a specialità prelibate targate Vignamato oltreché a prodotti tipici a km0, provenienti da aziende sempre della zona.

Az. Agricola Vignamato

Via Battinebbia, 4 • 60038

San Paolo di Jesi (AN)

Phone & Fax +39 0731 77.91.97

Mob. +39 347 30.90.804

info@vignamato.com