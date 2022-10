«Trentacinque famiglie escluse dal bonus bolletta, una scelta politica inconcepibile» - Password Magazine

JESI – «Bonus bollette negato a trentacinque famiglie, una scelta politica inconcepibile». Così attacca Marialuisa Quaglieri, consigliere comunale del gruppo d’opposizione Jesiamo ed ex assessore ai Servizi sociali nella precedente Giunta, dopo la bocciatura in sede di Consiglio comunale della mozione con cui si chiedeva di estendere il bonus bollette di 600 euro alle 35 famiglie rimaste escluse dalla graduatoria del bando promosso da Asp.

«Una mozione che non poteva essere bocciata, davanti a un inverno difficile come quello che ci aspetta – afferma indignata la consigliera -. Si stima che una famiglia su cinque non avrà denaro per pagare le bollette. È necessario trovare una soluzione ma la maggioranza mi ha accusato di fare una proposta strumentale. Ha risposto che spostare risorse non era possibile per via di ‘bilanci ingessati‘ e che avremmo addirittura creato un precedente. A mio avviso, questo non potrebbe essere che un precedente ‘virtuoso’ visto che si tratta di aiutare persone in difficoltà».

Sul fronte risorse, Quaglieri calcola: «Il bonus ammonta a 600 euro a famiglia, il che significa che basterebbero 21 mila euro per soddisfare tutte le richieste – spiega -. Le soluzioni si trovano. Recentemente il Comune ha assunto due figure professionali in più per ricoprire mansioni che si potevano già colmare internamente. Se il bilancio è ingessato, allora lo è in tutti i casi». L’ex assessore ai Servizi sociali non giustifica una scelta che definisce «politica e non giustificabile».

Quaglieri: «Durante la pandemia, non c’erano fondi disponibili per affrontare l’emergenza. Abbiamo fatto tavoli, chiesto aiuti anche a privati. Il Comune, anche in questo caso, ha l’obbligo di attivarsi».

«Se non può sanare con 21 mila euro, prendendo dal proprio bilancio, deve pensare a soluzioni alternative. Non attingendo risorse dall’Asp 9 ma richiamandole dall’esterno, coinvolgendo ad esempio Vallesina Aiuta Onlus».

Infine: «Non mi aspettavo una bocciatura dal PD che a parole sostiene di essere un partito vicino alle persone, inclusivo, di sostegno alle fasce fragili, ma a fatti dimostra ben altro. Lasciare fuori 35 persone è inconcepibile, sono indignata».

Il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Animali: «Il bilancio corrente non ha spazi di questo tipo. Il motivo è evidente. L’aumento dei costi energetici ha generato difficoltà enormi anche in capo alla pubblica amministrazione».

Il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali Samuele Animali fa chiarezza:

«Va premesso che le risorse di ASP per quanto riguarda il Comune sono inserite un contratto di servizio. Il Comune di regola non integra le risorse stanziate attingendo di volta in volta dal proprio bilancio. In passato sono state utilizzate ingenti risorse di provenienza diversa, in particolare statale (per esempio gli aiuti sul caro energia del 2022). L’avviso pubblico per l’accesso ad un contributo una tantum di € 600 per il pagamento del canone di locazione e/o utenze è stato finanziato con il fondo di cui all’art. 53 del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito dalla Legge 23.07.2021 n. 106 (Fondo una tantum per sostenere le famiglie in difficoltà economica durante la pandemia). L’importo di questo fondo era di € 201.229,08 per i comuni di Castelbellino, Cingoli, Filottrano, Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Monte Roberto (criteri di accesso: Isee inferiore a € 15.000, patrimonio mobiliare come da ISEE inferiore a € 5000, non essere assegnatari di alloggio erap o di emergenza, essere intestatario di un contratto di affitto e/o fornitura di energia elettrica, metano o acqua). Va sottolineato che per aumentare il numero dei beneficiari l’ASP, di concerto con il Comune, aveva già deciso di destinare a questa misura ulteriori 25.234,87 del Fondo di Garanzia Covid. In questo modo sono state finanziate 189 famiglie pari all’84,4% delle istanze. Come in ogni graduatoria, evidentemente, sono stati privilegiati i soggetti più in difficoltà.

La mozione in discorso chiedeva di individuare immediatamente risorse del bilancio corrente (peraltro redatto dalla precedente amministrazione) a discapito di altri servizi, senza indicarli.

Il bilancio corrente, in questo momento, non ha spazi di questo tipo. Il motivo è evidente. L’aumento dei costi energetici ha generato difficoltà enormi anche in capo alla pubblica amministrazione. Non soltanto per la lievitazione dei costi delle opere pubbliche, ma anche sulla spesa corrente, che va continuamente rifinanziata. Ciò sia per quanto dato in gestione (si pensi solo per fare un esempio agli impianti sportivi, alle scuole, alla pubblica illuminazione), sia per quanto di diretta spettanza dell’Ente. Specificamente ed esclusivamente per le utenze nella variazione di bilancio di fine luglio i maggiori costi rispetto a quanto prevedeva il preventivo esistente sono stati stimati in circa 1,2 milioni di euro. Dentro questo quadro non sembra opportuno concentrarsi su misure episodiche e in concorrenza tra loro. Solo percorsi strutturati che si reggano su interventi a livello nazionale e oltre possono avere un impatto significativo, ed è quanto dobbiamo sollecitare politicamente. Intanto l’amministrazione, grazie anche molte sollecitazioni arrivate dal Consiglio e da altre parti, è impegnata a verificare come reperire risorse aggiuntive, vagliando le fonti di diversa natura pubblica o privata, per rifinanziare anche misure come questa in discorso e altre che pure si rendono urgentemente necessarie e concorrono ad assicurare la funzionalità dell’amministrazione in tutti i settori. Ciò va fatto con il coinvolgimento di ASP ove necessario e senza penalizzare gli altri servizi che vengono erogati per disabili, anziani, povertà estreme, casa…

Tutte queste circostanze sono ben note in particolare a chi ha partecipato alla precedente amministrazione e, durante questo medesimo esercizio finanziario, legittimamente usando delle sue prerogative, ha scelto di dare altre destinazioni ai fondi di bilancio».