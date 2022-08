Trovato in mare a pancia in giù, muore sulla spiaggia - Password Magazine

MARZOCCA – Stava passeggiando verso le 18.45 sul bagnasciuga di Marzocca quando un ragazzo ha trovato, a pancia in giù, il corpo di un uomo immerso nell’acqua. Che una volta trascinato fuori e riposto sulla riva, dopo più di dieci minuti di tentativi di rianimazione e l’intervento dell’eliambulanza arrivata da Torrette, è stato dichiarato morto. Le cause del decesso ancora non sono note: le ipotesi che sibilano dai commenti del personale sanitario ruotano attorno le cause naturali, un malore improvviso.

Al momento, non si conosce l’identità della vittimama si tratterebbe di un uomo di Montemarciano di 64 anni.

Nei pressi del decesso sono state trovate, a distanza di pochi metri, un paio di pinne da sub e un piccolo mucchio di oggetti da spiaggia, con telo e chiavi di un auto, ma niente portafogli. Si presume che gli oggetti siano di proprietà della vittima.

Al momento, del rintracciamenti dell’identità se ne stanno occupando l’ufficio locale marittimo Guardia costiera mentre i carabinieri stanno procedendo con le indagini di rito.

Attorno al gruppo di parademici e personale sanitario che stava procedendo alle operazione di rianimazione, si erano radunate una trentina di persone, che in una normale giornata di spiaggia, hanno assistito a un nuovo caso di morte in mare.