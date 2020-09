La poesia incontra vino e musica in «Similitudini».: ecco il programma | Password Magazine

JESI- Svelato il programma della quarta edizione di Similitudini, la rassegna poetica che ha l’obiettivo di presentare quest’arte sopraffina accostandola ad altri tipi di arte.

Nel suggestivo scenario della Biblioteca Planettiana di Jesi. Realizzato da Liberi Pensieri, con la Direzione Artistica di Nicoletta Carnevali insieme ad Alessandro Moscatelli, in collaborazione con Comune di Jesi e Jesi Cultura e Turismo, i tre pomeriggi in programma che uniscono la poesia, vino e musica.

Il tutto è stato reso possibile grazie anche a partner locali, come Monte Schiavo Vini e Caseificio Piandelmedico Trionfi Honorati.

«Anche questa rassegna ha interpretato il momento storico, e si è reinventata: questa e altre manifestazioni già consolidate hanno saputo cogliere dalle criticità del contesto uno stimolo per andare avanti, e a loro vanno i miei complimenti» esprime con entusiasmo l’Assessore alla Cultura Luca Butini.

«Questo era l’anno del salto di qualità: dopo grandi incertezze, in quanto eventi del genere si organizzano con grande anticipo, abbiamo deciso di riadattare la manifestazione, con un focus sulle realtà locali, che ci hanno sostenuto – spiega Alessandro Moscatelli – Dietro ai nostri sostenitori c’è la sensibilità di chi sposa un progetto che è lontano dai soliti schemi, e che ha elementi di sperimentazione. La nostra è una vera e propria guerrilla culturale per avvicinare un nuovo target di persone alla poesia».

L’evento partirà dunque sabato 3 Ottobre con “L’odore della Poesia”, una lezione multisensoriale che coinvolgerà soprattutto l’olfatto, in un dialogo tra vino e poesia: ospite della serata l’enologo Simone Schiaffino dell’Azienda Monteschiavo.

Domenica 4 Ottobre è invece il turno di “Signor Nessuno”, un percorso musicale sulla ricorsività, che è il tema centrale di quest’anno, nelle poesie e nelle note, con l’accompagnamento musicale di Simone Bellezze con la sua loop station.

Similitudini terminerà infine lunedì 5 Ottobre con la “Cena in Scatola”, che rappresenta la novità di quest’anno: un’inedita box, acquistabile nel punto vendita del caseificio Trionfi Honorati, che raccoglie tutto il necessario per passare dall’antipasto al dolce, insieme ad un piccolo manuale di istruzioni per realizzare una cena a suon di poesia.

«Un’ ottima leva anche per favorire il turismo» aggiunge Letizia Tombesi, Direttrice della Biblioteca Planettiana.

L’evento è accessibile con posti limitati, è quindi prevista la prenotazione mandando una mail a planettiana@comune.jesi.an.it .

A cura di Giovanna Borrelli