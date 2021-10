Un cielo di ombrelli colorati contro la violenza sulle donne | Password Magazine

SENIGALLIA – Da martedì 26 ottobre, per un mese, Corso 2 giugno si colora di tanti ombrelli, contro la violenza sulle donne e a favore dell’inclusione sociale. L’idea è nata nel 2012 ad Agueda, in Portogallo, ed è stata ripresa, sin dal 2013, in molti comuni italiani.

L’installazione en plein air, iniziativa proposta dall’Assessore con delega ai servizi alla persona e alle Pari Opportunità Cinzia Petetta, simboleggia una protezione collettiva, ma anche la necessità di non dimenticare le vittime di femminicio in tutto il mondo, contro ogni forma di discriminazione. “Per le Donne, con le Donne”, come recita il post del sindaco di Senigallia Massimo Olivetti.

Legato all’iniziativa anche il concorso fotografico “Uno scatto contro la violenza sulle donne”, riservato agli studenti degli istituti superiori di II grado di Senigallia, con l’obiettivo di proporre una riflessione sulla condizione femminile. La premiazione si svolgerà mercoledì 24 novembre presso la Rotonda a Mare di Senigallia alle ore 10. Sono ancora aperte le iscrizioni fino al 15 novembre.

A cura di Angela Anconetani Lioveri